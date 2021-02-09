晶圓代工龍頭台積電（2330）9日公告2021年1月合併營收達1,267.49億元，創下單月營收歷史次高。由於5G智慧型手機、高效能運算（HPC）、車用電子、物聯網等四大平台接單暢旺，台積電產能利用率維持滿載水準，法人預期第一季合併營收可望續創季度營收歷史新高。

台積電公告2021年1月合併營收1,267.49億元，與2020年12月合併營收1,173.65億元相較，月成長率達8.0％。與2020年1月合併營收1,036.83億元相較，年成長率達22.2％。由於接單暢旺，1月合併營收創下單月營收歷史次高及歷年同期新高。

台積電預估2021年第一季美元營收介於127～130億美元之間，較2020年第四季成長0.2～2.6％並續創歷史新高。以新台幣兌美元匯率27.95元計算，第一季新台幣營收介於3,549.65～3,633.50億元之間，與上季相較約略持平。法人預估，台積電2月營收因工作天數減少而下滑，3月營收有機會挑戰歷史新高，第一季營收續創歷史新高機率大增。

台積電總裁魏哲家於日前法人說明會中表示，5G及HPC將是未來幾年驅動半導體產業成長的大趨勢（mega trend），預估2021年5G智慧型手機滲透率將提升至35％，加上HPC應用多元且都需要採用先進製程，對晶圓代工市場及台積電均帶來強勁成長動能。

魏哲家預估2021年不包括記憶體的半導體產業年成長率將達8％，晶圓代工市場規模年成長率達10％，客戶對於台積電領先業界的先進製程及特殊製程技術的需求強勁，台積電2021年表現仍將優於產業平均水準，預期年度美元營收將較2020年成長約15％，先進製程持續領先是關鍵。

對於近期車用晶片全球大缺貨，台積電日前已針對車用晶片供給發布聲明指出，緩解車用晶片供應挑戰對汽車產業造成的影響是台積電的當務之急。汽車產業供應鏈既長又複雜，台積電已與客戶合作確認其關鍵需求，正在加速生產相關車用產品。在台積電的產能因各領域的需求而滿載的同時，正重新調配產能供給以增加對全球汽車產業的支持。

(工商 )