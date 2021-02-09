海南航空控股9日公告稱，法院已受理該公司重整申請，在重整計畫中，按同等比例將部分無救助性質的帶息普通債轉移至股東和關聯方海航集團和海航航空集團清償，轉移的債務金額預計不少於約人民幣725億元。

路透報導，公告稱，為確保債務轉移方案切實可行，已取得海航集團金融機構總行、總部級債權人委員會多數債權人的支持意見，海航集團、航空集團已就債務轉移方案出具「承諾函」，無條件、不可撤銷地承諾，同意代公司清償與股東及關聯方非經營性資金佔用、須承擔責任的未披露擔保和須關注的資產，對公司造成的損失同等金額的負債。如果上述債務轉移方案在實施過程中出現問題，海南省將協調推動相關方予以解決。

該公司目前已被債權人申請破產重整，重整能否被法院受理、公司是否進入重整程序存在不確定性。如果順利進入重整程序並執行完畢重整計劃，將有助於改善公司財務結構，化解債務危機，主營業務重回發展；若重整失敗，上述合規問題可能將無法解決，將被法院宣告破產。

深陷財務困境的海航集團1月底表示，收到海南高級法院通知書，主要內容為，相關債權人因該集團不能清償到期債務，申請法院對集團破產重整，海航將依法配合法院進行司法審查，積極推進債務處置工作。其後包括海航控股在內的數家海航系旗下上市公司亦相繼發布公告，並披露了子公司及相關公司也收到被重整的公告。

(工商 )