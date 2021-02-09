由鍾瑶、曹晏豪、安妮、阮承恩及荷蘭演員Gijs Blom（薛斯布隆）主演的台荷合製電影《狂歡時刻》（Dead ＆ Beautiful）入選鹿特丹影展Limelight單元，因疫情影響該片日前透過線上進行首映。電影描述五位年輕富家男女，對一般物質生活漸感無趣，在大都市不停追求特殊體驗，尋找各種感官刺激的玩法，就在一晚五人嘴裡都長出獠牙開始狂歡噬血後，才意識到遊戲早已失控。

法國、荷蘭等多國影評於映後皆齊聲表示，故事展現難以預料的曲折，也大大讚賞台灣場景，本片是由榮獲2019年日舞影展世界類劇情片評審團特別獎及多項國際影展肯定的荷蘭籍攝影師Jasper Wolf掌鏡，他以霓虹絢麗點綴台灣街景，讓身處亞洲的吸血鬼們更顯奢華與詭異感。英國影評人Alex Matraxia另表示在曹晏豪所飾演的角色Alex身上，還感受到希斯萊傑版的《小丑》藏在他所扮演的吸血鬼裡，而全片在驚悚中也不時跳出的諷刺趣味，儼然也在向多部吸血鬼電影致敬，大讚是此屆影展中的一大亮點，更表示是吸血鬼電影史上的瑰寶。

《狂歡時刻》獲得107年度臺北市政府文化局、台北市文化基金會、台北市電影委員會之國際影視攝製投資計劃投資。台北市電影委員會除投資外，並全力協助本片在台北市的拍攝，包括電影開場的車拍畫面，總計超過十五條的車道進行疏導封街，進行大規模拍攝。另外包括台北市濱江街、迪化街、八德停車場、忠孝東路四段、市民大道、大安森林公園、大稻埕及中山樓等均在取景拍攝之列。電影將訂於今年秋季在台灣上映，台北市電影委員會將參與該片宣傳，邀民眾進電影院觀賞片中異於記憶中的北市樣貌。

本片隨影展效應在國際曝光，讓荷蘭等地多家媒體在放映前即連日專訪，想一探在亞洲完成吸血鬼電影的曲折。線上首映後，導演David Verbeek、荷蘭製片人都在線表示能順利完成此部構思超過十年的電影，都因台灣聯合製作團隊的全力配合，以及官方的資金與大力支持才得以順利完成。女主角鍾瑶也代表眾演員以全程英文向觀眾致意，並提及雖惋惜因疫情影響無法實際前往與觀眾碰面，但相信即使以線上方式觀影，也很自信地跟觀眾打賭《狂歡時刻》是一部大家都會喜歡的電影。本片將於今年秋季在台上映。

(中時 )