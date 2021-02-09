台積電今（9）日公告 1 月營收1267.49億元，月增 8.0%，年增 22.2%，改寫歷史次高紀錄，首季營運可望淡季不淡。

在蘋果、超微和聯發科等三大客戶助攻下，台積電繳出今年元月亮眼成績單，公布財測首季營收估達127億~130億美元，季增0.16~2.5%，以1 美元兌換新台幣27.9元估計，台幣計價的營收估 3543~3627億元，毛利率估50.5~52.5%左右，營益率估39.5~41.5%，整體營運維持在高檔。

台積電總裁魏哲家於日前法人說明會中表示，5G及HPC將是未來幾年驅動半導體產業成長的大趨勢（mega trend），預估2021年5G智慧型手機滲透率將提升至35％，加上HPC應用多元且都需要採用先進製程，對晶圓代工市場及台積電均帶來強勁成長動能。

台積電表示，受惠高效能運算、車用需求增強，以及智慧型手機季節性影響趨緩，帶動第1季產能利用率居高不下；雖然客戶季節性庫存仍高，但因大環境充滿不確定性，預估目前客戶的庫存水位仍將持續一段時間。

(中時新聞網)