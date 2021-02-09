大成鋼、大國鋼1月營收出爐 14:142021/02/09 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大成鋼（2027）、大國鋼（8415）1月份合併營收雙雙出爐，其中大成鋼合併營收為62.92億元、年增8.65％，大國鋼合併營收為12.74億元、年減8.41％。 《鋼鐵股》久陽1月營收高歌 今年三大事業穩健成長 《類股》三柴點火 NB品牌、代工廠1月營收靚 (工商 ) #大國鋼 #大成鋼 #合併營收 #出爐 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電1月營收1,267億元 單月營收歷史次高 14:232021/02/09 財經 《類股》鋼市復甦 聚亨、燁興元月營收雙增 13:242021/02/09 財經 宏全自結元月合併營收18.42億元 創同期營收新高 14:212021/02/09 財經 聯電1月營收155.3億 創紀錄 04:102021/02/09 財經要聞 《生醫股》佐登1月營收年增逾2成 年前旺季美出業績 11:082021/02/09 財經 久陽1月營收2.85億元 創單月新高 10:032021/02/09 財經 王品元月營收歷史次高 只差55萬超越顛峰 13:052021/02/09 財經 《其他電子》致茂1月營收歷史第3高 今年營運續拚威 09:092021/02/09 財經 台積電1月營收創歷史次高 年增22.2% 14:352021/02/09 財經 《電子零件》欣興1月營收雙升 續創同期高 11:082021/02/09 財經 台積電營運成長最強引擎 5奈米年營收衝100億美元 13:062021/02/09 財經 財經熱門新聞 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 台積電散戶暴增9倍 存股族最搶手股票曝光 - 財經 - 中央社 狠砸400億炒比特幣後 馬斯克意外洩兒子嫰照 - 財經 新台幣鼠年封關收在28.39元 全年暴升5.7％ - 財經 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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