高齡86歲的廖姓老翁，2年來經常感覺下背、左腳麻痛，日前就醫接受核磁共振檢查，發現他多節腰椎嚴重退化且已壓迫神經，考量廖翁年紀大、不希望開刀，亞大醫院醫療團隊幾經評估，決定採用「神經阻斷術」治療，廖翁術後疼痛感大幅緩解，開心說「終於可以好好睡覺了」。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科醫師林琮凱指出，「神經阻斷術」是以極細小的電極針、透過X光影像導引，在不影響神經情況下準確放入目標區域，再將藥物注射到目標神經或關節腔周圍，藉以達到阻斷、緩解疼痛的目的，手術過程與一般打針差不多、幾乎沒有傷口且術後不需住院，但患者接受治療時需趴臥病局部麻醉。

林琮凱說，此治療方式效果佳、副作用低，屬於保守治療與手術間的折衷治療方案，另一名75歲林姓老翁多年前曾接受腰椎融合手術，近年來經常出現腰痠背痛、無法久站的情況，檢查發現他先前融合手術的上一節關節有退化及滑脫合併神經壓迫情況，為避免手術，林男也選擇神經阻斷術治療，術後恢復生龍活虎狀態。

林琮凱強調，脊椎、脊神經是控制身體動作與感覺的重要中樞，若受到壓迫，其支配的部位就容易出現痠、麻、痛或無力症狀，且腰椎因負擔上半身重量，容易退化、長骨刺或因椎間盤突出等情況壓迫神經，通常壓迫初期會採用保守治療，但若3個月無改善，則可進行下一步治療方式，神經阻斷術除可確認不適感是否為目標神經根引起、也能治療該神經根，達到診斷、治療雙重功效。

(中時 )