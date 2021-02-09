美媒《ESPN》報導，辛辛納提紅人隊已與前華盛頓國民隊「終結者」杜立托（Sean Doolittle）簽約，以補強牛棚，尤其在原本的終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）被交易至道奇隊後，紅人隊很需要強力後援投手來把守比賽末段。

34歲的杜立托已有9年大聯盟資歷，前面5年多是在奧克蘭運動家隊，最近3年多則在國民隊，總戰績是23勝23敗75中繼111救援、自責分率3.07。去年因傷只出賽11場，戰績0勝2敗3中繼、自責分率5.87，球季結束未獲續約，成為自由球員。

2019年杜立托在例行賽拿下6勝5敗2中繼29救援，但自責分率4.05較不理想。所幸進入季後賽恢復水準，投10.1局只失2分，尤其在對休士頓太空人隊的7場世界大賽系列戰出賽3場都未失分，拿下2次救援成功，表現精采，是國民隊首登世界大賽王座的功臣之一。

整體來看，杜立托最近4年拿下78次救援成功，表現還是相當不錯，因此被紅人隊相中，春訓期間如果表現正常，便可望接下終結者的角色。而在杜立托與紅人簽約後，老東家國民隊立刻推文感謝他在前年世界大賽的貢獻，杜立托也PO文表達謝意，賓主盡歡。

(中時 )