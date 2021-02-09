美國女將柯寧（Sofia Kenin）今天展開澳網女單衛冕之路，第一步卻差點踢到鐵板，面對生涯尚未贏過WTA巡迴賽勝利的地主女將英格莉絲（Maddison Inglis），力戰近1個半小時才以7比5、6比4險勝，闖入第2輪。

「我不滿意自己今天的表現，幸好還是贏了。」柯寧賽後笑著說：「第1輪，也許是我太緊張了。」

柯寧免於成為自2003年的卡普莉亞蒂（Jennifer Capriati）以來，第一位在澳網首輪落馬的女單衛冕者，儘管世界排名133的英格莉絲在主場球迷加持下，的確給柯寧不小的壓力，讓這位美國名將一開賽就遭到破發，一度以1比3落後。

首盤打得有多刺激？此役的頭52分，竟是兩人平分秋色各拿26分，前10個致勝球也各占一半。柯寧挺過首盤，第2盤率先破發卻也被對手回破，幸好3平後她再度破發成功，成功主控比賽節奏。

致勝發球局柯寧又面對破發點，她以一記時速142公里的發球致勝球化解，但面對自己的首個賽末點時，柯寧竟然出現雙發失誤，第2個賽末點則是正拍打歪出界，直到第3個賽末點，她才在正拍對角抽球調動對手後，以雙手反拍凌空抽球得分，淘汰難纏的英格莉絲。

至於去年決賽輸給柯寧的西班牙女將穆古如莎（Garbine Muguruza），首輪則打得輕鬆寫意，以6比4、6比0輕取俄羅斯對手加絲帕莉安（Margarita Gasparyan），挺進次輪。穆古如莎此役第2盤只丟11分，澳網生涯首輪戰績仍是完美的9勝0敗。

(中時 )