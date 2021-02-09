花蓮縣府訂自治條例開徵礦石特別稅，每年徵收約9億元，是地方最大筆自有財源，有業者不服徵收稅額漲幅太大，提起行政訴訟，縣府近日被判敗訴確定，恐衝擊地方財政，地方稅務局也不滿，指司法權凌駕行政權及立法權，將依法提起再審，並向大法官會議聲請釋憲。

花蓮縣礦石開採特別稅屬於地方特別稅，依「地方稅法通則」規定，每次課徵年限4年，屆滿仍繼續課徵者，須重訂自治條例；從2009年開徵後，費率逐年調高，至2016年調到每公噸70元，去年開徵期屆滿重行辦理，縣議會3讀通過，礦石稅每公噸維持70元，初估礦石稅收每年開徵約9.1億元。

不過，福安礦業公司認為縣府違反地方稅法通則調漲30％上限的規定，申請復查、訴願接連遭縣府駁回，因而提起行政訴訟，台北高等行政法院法官認為漲幅違反地方稅法通則，稅額調高上限在30％內的規定，屬無效，判決福安勝訴，花蓮縣地方稅務局不服再提上訴，近日遭最高行政法院駁回，本案確定。

地方稅務局發出聲明強調，開徵礦石稅經議會三讀通過，再依法報請財政部、內政部及行政院主計總處同意備查在案，其中財政部曾於2017年邀集各專家學者召開「地方稅法通則座談會」，再次說明特別稅無30％的稅額調整限制。

地方稅務局指出，特別稅立法過程各中央監督機關均未表示有任何違法之處，符合法定程序，對於最高行部分法官審判時，未能尊重立法機關的決策，糾正北高行的錯誤判決，深表遺憾，無疑是「司法權凌駕行政權及立法權」，已收到判決書，將和律師團研究，依法提起再審，並向大法官會議聲請釋憲。

此外，如果未來所有礦業者及行政法院爰例，除將重創花蓮縣政府1年9億多元的礦石稅收，過去5年來已繳納礦石稅的業者，以1噸超徵60元計算業者要求退稅的話，每年退額即高達7億7千多萬元，5年即高達38.5億餘元。

縣府今年度已預算編列10.3億元礦石稅收，占全年歲入241億元的4％，比重相當高。縣府主計處表示，預算已通過，且地方稅務局要提起再審，全案還未確定，目前不受影響，會密切注意後續發展。

(中時 )