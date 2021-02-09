海科館指出，今年搭配春節，潮境海洋中心推出「金魚微型展」。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

海科館指出，今年搭配春節，推出典藏館的「貝感新奇特展」。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館迎接農曆春節，除了10日、11日休館外，初一至初五皆開館營運，並引進新夥伴「黑颶風小丑」，春節將首度亮相，此外，民眾前來皆享有不同種類套裝票價優惠，館內也有財神爺贈春聯、北火熊發紅包、電影展等活動。

館長陳素芬說，海科館位於基隆八斗子地區，含有3大場館、4大中心，以及6條步道，有別於其他國內社教館，擁有最自然的山海景觀、實具特色與充滿文化歷史故事的建築物、和豐富的展示內容，是北台灣唯一一處海洋教育與觀光休閒園區，豐富的海洋科技互動設施，一整年都能玩到不同主題。

海科館指出，今年搭配春節，在潮境海洋中心推出「金魚微型展」及典藏館的「貝感新奇特展」，其中金魚諧音「金玉」，牠繽紛舞動的色彩與姿態，自古以來具有吉祥的象徵，此外，「海洋嘉年華趣味海洋生物特展」也引進新夥伴「黑颶風小丑」，其全身布滿黑色和白色的花紋，看起來就像是乳牛色塊一樣，也被稱為「熊貓小丑魚」，將在特展廳登場，而平常未開放的典藏館，也於初一至初五敞開大門，邀請民眾入場，以貝類為主題推出「貝感新奇特展」。

海科館表示，今年新春期間2月12日至2月16日民眾皆享有不同種類套裝票價，海洋劇場也因應台灣8K影片上映，推出雙人特惠價180元優惠，除了主題館的展覽、特展外，初一到初四間還安排財神爺現場贈春聯、吉祥物-北火熊發紅包，以及隱藏版尋船啟事實境體驗等活動，結合戶外的潮境公園、忘幽谷多處網美打卡點。

(中時 )