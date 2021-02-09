新北市一對夫妻雖因意外發生失明，但在經市府「送子鳥學堂」輔導後，仍平安生下兒子「小金剛」，目前妻子純純又再度有孕，準備生下第二胎，兩夫妻的故事也深深鼓舞了其他視障朋友，新北市長侯友宜為鼓勵倆夫妻，農曆年節前夕攜帶育兒寶貝袋和玩具，專程前往探望。

社會局表示，兩夫妻家住亞東醫院附近社區，丈夫憲哥因車禍導致後天性失明，因緣結識先天性失明的純純，兩人結婚後對是否要生子感到猶豫，但健檢確認胎兒一切正常後，便決定將小孩生下，並在送子鳥學堂協助下，幫助小金剛餵奶、換尿片、洗澡，如今小金剛已有13.8公斤，身體健壯。

侯友宜、社會局副局長許秀能、伊甸基金會視障服務處處長廖美枝、愛明發展中心主任莊琇吟等人在春節前夕特別前往探視憲哥和純純，關心兩人生活、工作狀況。純純表示，自己在懷孕初期透過「送子鳥學堂」幫助，學會了帶兒的方法，雖然初期帶兒還是艱辛，但幸虧市府規畫的宅育兒指導，小金剛如今已長得頭好壯壯。

侯友宜到現場也送了小金剛兒童餐具和玩具禮盒，小金剛也隨即組合了汽車玩具送給侯，另侯友宜直呼太可愛。侯友宜表示，新北市有許多友善政策，像是公托、非營利幼兒園、好孕專車、到宅坐月子、到宅育兒指導等，都是希望能鼓勵年輕父母生育，並協助他們撫養子女。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，市府委託伊甸基金會、愛明發展中心開辦「送子鳥學堂」，提供新手爸媽學習專業育兒課程，產後有到宅幫忙坐月子和育兒指導，今年還開辦孕婦瑜珈和潔牙指導，也希望藉由憲哥和純純的成功案例，鼓勵其他視障朋友，目前新北市也有4對視障夫妻也已經懷孕，接受輔導。

(中時 )