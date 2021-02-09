因應疫情趨緩，新竹市政府宣布10日起解除各項管制，但重要景點人流仍維持管控制度，包括動物園1500人。（陳育賢攝）

因應疫情趨緩，新竹市政府宣布10日起解除室內100人、戶外500人集會限制，恢復醫院探病、住宿型照顧機構探視，但醫院探病仍維持遵守每日1時段，至多2名訪客等限制。另，10日起連假登場，市府也呼籲民眾於8大類場所務必全程戴好口罩。

市長林智堅表示，市府上個月因疫情停止室內100人、戶外500人集會，並暫停醫院探病及住宿型照顧機構訪視，感謝同仁全力落實規定，共同防疫，隨疫情漸穩定，為兼顧市民生活需求，明起解除限制。

林智堅也要求民政處加強宣導重要景點人流管控制度，包括十八尖山管制4000人、動物園1500人、圖書館動物園分館50人、昆蟲館50人、玻工館60人、消防博物館80人、南寮旅服中心300人；另，各學校務必在2月20日開學前，做好校園消毒等相關整備工作。

衛生局也提醒，住宿型機構探視仍限制1天1次、每次不多於3人、實名制與不同組訪客需保持社交距離；另外，醫院雖恢復探病，但仍須遵守每日1時段，至多2名訪客的規定。

衛生局表示，為讓市民在春節期間能夠安心出遊，推出「走春防疫錦囊3妙計」，教市民提升自身健康防疫識能。包括「疫情資訊看完整，行前規畫好放心」、「防護措施要落實，出遊聚餐攏免驚」、「返家留意身體症狀，立即就醫有保庇」。

衛生局提醒，春節期間出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所，應佩戴口罩，未佩戴口罩者，經勸導不聽者將依傳染病防治法開罰3000至1萬5000元。

(中時 )