宏全國際（9939）9日公告自結今年元月合併營收18.42億元、年增18.32％，創下同期營收新高，尤其以台灣及大陸廠營運成長最多，主因為去年第四季台灣增加無菌飲料三廠、大陸廣東佛山廠，及東南亞越南Masan西部廠新廠，已陸續投產營運，加上合作客戶陸續放量增單生產，今年將陸續展現實績。

宏全累計去年前三季財報，稅後淨利14.67億元、年增20.5％，EPS5.06元，已提前超越2019年度EPS4.72元。

宏全透露，今年持續有新產線開出，主要有東南亞的印尼泗水廠第二條無菌生產線，及Sosro廠的無菌飲料充填線，預定第二季量產；另外，因疫情影響，菲律賓廠將延至今年底投產。

宏全持續在當地擴大與客戶長期策略合作，並增加跨界跨業產品項目，如循環經濟／綠色產品、食品、調味品、乳品及日常用品等包材，並積極參加國際的重要線上展覽，及商業平台，爭取曝光及合作機會。

宏全這幾年在生產線、製程調整、提升自動化及智能化產程，將有助於提升整體效率及品質，並有效整合集團資源，可望在各區能持續提升營運效益。

(工商 )