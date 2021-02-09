國旅出遊商機預期將持續發展，各大飯店業者競相推出不同以往的創新設施及服務體驗，新竹豐邑喜來登大飯店不畏疫情影響，自去年為止持續投入超過2億元的資金，更新房間、餐廳及設備空間。除了在2月新增專為小朋友設計的14間兒童主題房外，更將國旅版圖拓展至成年人，調整改裝喜來登行政貴賓廳，化身為大人版遊樂場，提供VR電玩、賽車電玩、健身環、撞球等多項遊樂設施，不再只有小朋友可以放電，大人也有放鬆壓力的好去處。廣受新竹地區民眾喜愛的盛宴自助餐廳也將於2月17日至3月12日進行改裝翻修，改裝期間至其他餐廳消費滿額，可獲得盛宴餐券。

新竹喜來登繼2020年6月完成大宴會廳改裝後，再度啟動大型改裝計畫，除了於1月底完成的14間「喜波波主題房」，包括四大客房主題「飛行氣球」、「甜蜜烘培」、「極地探險」及「開心農場」外，也加入了大人的遊樂場。

位於新竹喜來登最高樓層22樓的行政貴賓廳，原先僅限行政樓層房客或萬豪旅享家白金會員進入，自2月6日起，開放部分遊戲區域讓所有入住新竹喜來登的房客免費使用，現場設有VR電玩、賽車電玩、SWITCH體感遊戲、健身環、撞球台、手足球台及電子飛鏢等遊憩設施，提供民眾宅在飯店也能安心暢玩各項設施，享受歡樂互動的旅遊假期。

新竹喜來登「盛宴自助餐廳」於2月17日起至3月12日進行十年首度的全新改裝，3月13日重啟開幕，裝修期間的平日至「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日本料理」、「邀月亭鐵板燒」、「大廳酒吧」用餐消費滿3,000元贈送『盛宴自助餐廳 平日午餐券』一張，滿6,000元贈送兩張，依此類推，由新竹喜來登免費招待盛宴自助午餐吃到飽；「迎月庭日本料理」、「邀月亭鐵板燒」也將於3月中旬接續進行全廳改裝，重新裝修開放式用餐區及包廂空間，全面升級日式風格的用餐環境，提供味覺與視覺雙重享受的嶄新體驗，更多活動資訊可至新竹喜來登官網查詢。

(工商 )