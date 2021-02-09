林子熙（左）與莫允雯在《2049》取景寬廣潔白諮商室，直呼：「是個冰冷的世界！」（瀚草影視提供）

陳漢典（左）《2049》用「讀心裝置」一窺李亦捷，引用金城武名言： 世界越快心則慢。（瀚草影視提供）

瀚草影視繼去年風靡全球影集《誰是被害者》後，預計今年6月推出籌備多年影集《2049》，包括3個單元《完美預測》、《刺蝟法則》以及《幸福話術》，分別由邵雨薇、林柏宏、林子熙、莫允雯、陳漢典、李亦捷等主演。9日發布前導預告，劇背景設定在2049年，可見邵雨薇坐無人駕駛計程車、莫允雯從快遞機器人的機械手臂中接包裹、林子熙操作透明平板讓莫允雯進入另一個空間，莫允雯一句「現在的你快樂嗎？」彷彿象徵人類對未來的恐懼與幻想，呈現人類依賴科技產物，生活將日趨冰冷，充滿對未來想像。

《完美預測》邵雨薇、林柏宏飾演一對新生兒父母，透過大數據演算法，推測出孩子未來會成為殺人犯。邵雨薇認為，若真有此發明，自己不會想預測孩子未來，認為算命看到真實影像「衝擊太大」。林柏宏認為這機器雖像算命，「但因為有科學根據，感覺更容易讓人相信。」但他相信命運可以掌握，所以不想使用，「生命若是有說明書，我也不會想去翻閱，我想要自己經歷。」

邵雨薇說，自己害怕2049的到來，認為科技進步，反而讓人相處缺乏溫度，不過小時候曾幻想未來步行工具改在天上飛，笑稱大後幻想有洗頭機，「沒想到科技日新月異下，實現了。」她近期忙彩妝副業頻算塔羅牌，不完全跟隨占卜師說法，而是從中找目標。林柏宏被劇本驚艷因而接演，「在2049的世界觀建構很完整，新科技引發人性思考」，讓他對30年後生活有所警惕。

《刺蝟法則》由林子熙和莫允雯主演。林子熙此次橫跨2部作品，先在《完美預測》擔任林柏宏的諮商師，接著在《刺蝟法則》飾演無法走出被母親拋棄陰影的職業女強人，她自嘲演出時還不認為2049年會有太多變化，「結果2020年居然變這樣」，她預言30年後會有一波「復古科技」的風潮，譬如MTV、那卡西，屆時「溫度」仍存在。莫允雯拍完後，希望人可以記得用心去感受世界，而不是科技。

《幸福話術》陳漢典、李亦捷飾演一對日漸疏離的夫妻，嘗試使用讀心術裝置了解對方，卻因為身旁各種誘惑干擾而顯得笨拙和無能為力。陳漢典表示，已能預見2049年是快速、資訊爆炸年代，擔心人與人互動變少，他借用金城武在廣告中的名言自我警醒，「世界越快心則慢。」李亦捷被劇本中科技對人際互動影響給吸引，想挑戰「活在未來」的演技，她盼望：「人與人之間還是可以很純粹！」

影集《2049》由台灣大哥大myVideo、東森電視、瀚草影視共同投資拍攝，預計2021年六月播映。《2049》預計在3年內製作3個系列，第一系列3個單元從台灣出發的女性議題，包含：人類透過大數據掌控命運的《完美預測》；藉由新型諮商技術治癒人生創痛的《刺蝟法則》； 依賴溝通輔具解決婚姻問題的《幸福話術》。三個短篇故事，分別帶出母親、女兒、妻子三個典型女性角色，盼拓展觀眾對於未來生活想像同時，也反思華人的女性價值。《2049》IP也將會有更多跨界合作與多樣延伸，例如由閻奕格聲音演出的2049+動畫影集「絕處逢聲」、與羅恩妮、SONY唱片、春麵樂團合作的音樂原聲帶以及出版品等。

(中時 )