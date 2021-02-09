越南隔離檢疫天數大轉彎，先前一度要求新一波本土病例的接觸者必須隔離21天，但在觀察變種病毒的潛伏期仍為2週後，越南總理阮春福最新指示，集中隔離天數回復為14天。

越南1月底爆發新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，其中海陽省（Hai Duong）的疫情與英國變種病毒有關卻找不到源頭，當局隨後下令要求新一波本土病例的接觸者必須隔離21天。

越南快訊（VnExpress）指出，越南衛生部2月5日根據研究結果提出建議，變種病毒雖具有較高的傳染力、發病時間較快，但所有變種病毒的潛伏期均約為14天，目前各國的集中隔離天數也是14天。

越南勞動報（Bao Lao Dong）今天報導，越南總理阮春福昨天要求各省市領導「指示實施14天集中隔離」。如此一來，與1月28日的第5號指示相比，集中隔離時間縮短了7天。

截至發稿，根據越南官媒越通社（VNA）最新訊息，越南自去年1月發現確診病例以來，迄今共有2053人染疫，其中1472人痊癒、35人死亡。目前越南全國接受隔離人員共有8萬9782人。（編輯：韋樞）1100209

(中央社)