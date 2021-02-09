楊乃文、詹雯婷、曾沛慈、關詩敏、余佩真與徐佳瑩的人形立牌歡聚圍爐。（亞神音樂提供）

楊乃文、詹雯婷、曾沛慈、關詩敏、余佩真與徐佳瑩的人形立牌歡聚圍爐。（亞神音樂提供）

楊乃文、詹雯婷、曾沛慈、關詩敏、余佩真與徐佳瑩的人形立牌歡聚圍爐。（亞神音樂提供）

楊乃文、詹雯婷、曾沛慈、關詩敏、余佩真與徐佳瑩的人形立牌歡聚圍爐。（亞神音樂提供）

楊乃文、徐佳瑩（lala）、詹雯婷（Faye）、曾沛慈、關詩敏（小關）及余佩真同門歌手日前歡聚圍爐，喜迎牛年到來，甫升格媽咪的徐佳瑩雖坐月子閉關中，仍遠端遙控派出「分身」，由同仁製作lala人形立牌「鎮場」，大伙兒進門看到莫不驚喜哈哈大笑，爭相擁抱、搭肩甚至公主抱與她合影，lala事後得知笑說：「變網美景點了，很促咪，謝謝大家很給我面子。」她雖無法到場，仍預錄語音託大師姐楊乃文帶至現場播放，心意十足。

徐佳瑩身體尚在復原中，目前體力雖有慢慢恢復，但還沒到產前的水準，「還有一段路要走，可能需要靠運動、花心思來加強，但心情滿不錯的」，隨和表示不太忌口：「一般都會吃，但還是會以營養均衡為前提，要吃得健康，但都會均衡攝取。」難得齊聚一堂，姊妹們各師其職、分頭準備年菜，「迪化街通」關詩敏與曾沛慈前往迪化街採買年貨、Faye則負責準備五色開運水餃，最特別的是，楊乃文親自前往驥園買外帶，帶回整盆熱騰騰的美味雞湯。聊起過年禁忌，曾沛慈某年她穿了一件大破褲到親戚家，本來是流行，但長輩看了一眼居然說：「哎呀！怎麼褲子破成這樣，你是不是最近沒工作啊？」讓她傻眼。

至於過年何處去？楊乃文透露將去乾媽家吃年夜飯，也會找好友們聚會玩21點、擲骰子等，由於過年健身房沒開，「會在家裡來回走運動，最高紀錄一天曾走10公里」；Faye回爺爺奶奶家圍爐，而有子萬事足的徐佳瑩則「以子為貴」，笑說：「過年還是待在家裡，小孩還小，怕嬰兒無法適應外界，就在家當快樂的居家母子，來個居家新年囉。」曾沛慈過年期間準備回老家放肆地當起沙發跟床舖馬鈴薯：「劇組只放除夕到初二，誰都不能阻擋我放假大睡特睡。」小關則再三表示：「今年過年就是確保全家人都不要亂跑，一起乖乖待在家裏看電視，做美食，為了大家的安全著想。」

談到新年度展望，去年以專輯《越美麗越看不見》繳出漂亮成績單、入圍金曲歌后的楊乃文表示早已為新專輯開案，豪氣地說：「想辦演唱會了！想到世界各地跟熱愛音樂的大家見面。」傳年後將投入新專輯製作、下半年推出作品的徐佳瑩，以台語祝大家：「新年快樂恭喜發財。」透露「希望趕快投入新專輯準備！」此外，近日趕拍新戲的曾沛慈，將於7月舉辦讚聲演唱會。

(中時 )