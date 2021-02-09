趕在農曆新年前夕，台中市警局烏日分局特別關懷轄區內弱勢民眾，其中，烏日派出所員警與志工除致贈民生物資給弱勢民眾，還表演薩克斯風，透過音樂安撫弱勢民眾的心；龍井區田中里則辦理「寒冬送溫情、溫暖滿人間」活動，讓弱勢民眾感受到社會關懷。

烏日派出所結合華山基金會舉辦寒冬送暖，發送毛毯及食品等民生物資給轄區內弱勢戶，許多人感受到外界關心、直呼感謝。警方指出，歲末年終是親人歡喜團聚時刻，清寒貧困的家庭及無人陪伴的長輩們更顯孤寂，透過活動讓他們感受年節溫暖。

特別的是，烏日派出所志工分隊長在訪視時還現場表演薩克斯風，以一首首懷舊老歌撫慰人心、溫暖獨居長者孤寂的生活，不少長者們哼唱著年輕時熟悉的旋律，彷若重溫子女陪伴的溫馨。其中，劉姓阿嬤忍不住流淚、將多年的孤獨宣洩出來，所長和志工們充當心理諮商師為阿嬤加油打氣，令阿嬤相當感動。

此外，龍井區田中里「寒冬送溫情、溫暖滿人間」活動獲許多單位響應，烏日警分局長楊川也到場參加，他表示，春節期間除協助派出所加強重要節日安全維護及為民服務，結合社會善心團體與人士發起寒冬送暖活動，非常有意義，希望藉此拋磚引玉，凝聚更多愛心。

(中時 )