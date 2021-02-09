新世代航空越捷航空不畏疫情，本月8日交付2架空巴A321neo客機，此客機為ACF靈活客艙選型，為越捷航空機隊注入新血。同時為了歡慶新年，越捷也祭出超過10萬張的0元機票（稅費外加），優惠機票購買時間及機票使用時間皆為即日起至2021年2月28日，此優惠適用於越南全境的航線機票。

兩架各有240席的新機，在抵達胡志明市的新山一國際機場時，就立刻按照規定進行徹底的清潔和消毒，兩架新機已準備好啟航迎接農曆新年假期的旅遊高峰。

空巴A321neo ACF系列擁有年輕且現代化的設計，越捷航空選擇在不影響旅客飛行體驗的前提下，在機艙內和座位方面加上創新的改款設計。

新機採用省油與減碳的環保設計，可達到減少50％的碳排放量，同時降低至少75％的噪音汙染。

根據空中巴士（Airbus）表示，之所以開發A321neo ACF系列，是來自當時開發A321LR長程型單走道客機時而產生的靈感。

在機隊中增加了兩架新機後，越捷航空持續擁有全球最新、最現代化的機隊之一。越捷也致力於優化成本，並持續為旅客提供超值的飛行體驗。

去年，越捷航空共計執飛78,462個航班、120,093個安全飛行時數，運載超過1,500萬名旅客。越捷也取得多項成就，像是載客率高達80％以上與準點率高達90％，為全球達高標的航空公司之一。

越捷航空的技術可靠度更達99.64％，也榮獲飛航安全評比中最高榮譽的7顆星。越捷也榮獲國際知名飛安評鑑網站AirlineRatings.com頒發全球10大「最安全超低廉航空」的殊榮。

這也讓越捷航空成為去年全球少數不裁員仍能獲利的航空公司之一。

(工商 )