愛情喜劇《跟你老婆去旅行》將在明天小年夜全台上映，片中兩位帥哥男主角鳳小岳、張書豪也將在春節期間準備神秘禮物到北中南的戲院跟粉絲見面，並歡迎影迷一起合影留念。從《艋舺》、《女朋友男朋友》、《小時代》的演出都是較嚴肅和正經的角色為主，沒想到這次在《跟你老婆去旅行》中的喜劇表現大放異彩，讓許多觀眾見識他超級逗趣的一面，鳳小岳說：「自己小時候就會看周星馳、日本漫畫、卡通都有一些影響。但是喜劇是一直在改變，現在也會看台語劇老演員的演出，都可以成為自己的一些參考值。」但是他原本以為拍喜劇會比拍嚴肅的電影輕鬆，事實卻不然，他在現場的即興表演必須要保持能量上的新鮮和活躍，所以回家休息之後就會非常多夢，而且夢境都跟拍戲現場有關。

鳳小岳、張書豪、陳妍希在加拿大拍戲的過程中培養出超好默契，有一次鳳小岳與陳妍希兩人在酒吧談心的時候，突然鳳小岳把陳妍希的手放到自己胸膛上，陳妍希當場被鳳小岳撩妹的手法驚豔，因此當三人回台灣拍攝大學時期的橋段時，三個人更是玩開了，常常很多時候都會去思考「這個梗是不是已經玩過了？」然後做各種不同的嘗試，

片中鳳小岳與張書豪兩人情誼深厚，但是卻愛上同一個女人，鳳小岳不僅幫助張書豪順利娶得美人歸，甚至為了隱藏內心情緒只好遠走他鄉，最後在他們婚姻亮紅燈之後才突然出現，但是背後動機卻讓觀眾大呼暖心。張書豪與鳳小岳在加拿大遇到盜賊的戲中，出現一幕是鳳小岳為了追逐竊賊卻發生被車撞飛的戲碼，雖然好萊塢劇組與動作武行都做好萬全準備，沒想到還是發生意外，替身武行直接飛撞出去頭著地，嚇壞旁邊所有工作人員！但是在拍和禾浩辰的骷髏幫打群架部分，鳳小岳要讓張書豪彈吉他跟陳妍希告白，自己就負責擋七八個小混混的猛烈攻勢，也是不小心撞到黑青，讓劇組人員擔心好一陣子。

從《女朋友男朋友》到《跟你老婆去旅行》兩度合作的鳳小岳與張書豪，戲中的情誼讓所有觀眾都深受感動非常揪心，張書豪更是狂讚鳳小岳：「我覺得他的FREE STYLE表演很厲害，很多場戲可以很跳、很出彩。我對小岳印象最深刻就是加拿大遊輪上那一場戲，明明狂風暴雨天氣這麼糟，但小岳就是可以讓我感覺阿智角色充滿火花，就像即將凋零、即將枯萎、即將熄滅、但在最後一刻大爆發的煙火。」那場也是全劇中引爆觀眾哭點的重要戲碼。

(中時 )