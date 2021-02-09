我國傳出首例新冠肺炎確診後迄今已滿周年，衛福部長陳時中今(9)日在指揮中心記者會上，回顧1年來防疫成果與相關政策。陳時中指出，我國個案致死率僅0.97％，總死亡數9例，低於國際總死亡率2.18％，即便防疫國際評比名列前茅，仍不可鬆懈，而疫苗取得已有所進展，會持續加速引進。

我國新冠肺炎死亡率。(指揮中心提供／李侑珊台北傳真)

陳時中表示，在公開總人口數及個案死亡數資料的174國家地區中，我國位居每10萬人口死亡排名數的171名，而全球總死亡數也已累積到231萬5222例。

至於各方關注我方疫苗取得策略與成果，陳時中說，策略主要有3項，分別是洽廠商購買，以及參與WHO等國際醫衛組織主導的COVAX機制國際投資管道，還有國內自製研發。最新進度方面，我方1月有條件核准聯亞疫苗第二期臨床試驗，本月則是COVAX通知我國獲配AZ疫苗。

陳時中強調，在疫苗談判條件上，必須是進入臨床試驗第二及第三期，並具備足夠科學文獻支持者納為候選疫苗，還有直接與疫苗原廠，或具有原廠授權的代理商洽談，具備這兩項條件後，我方才會進入實質洽談階段，當中包含供應劑量、價格還有交貨時程等內容。

由於疫情在國內外尚未獲得控制，陳時中認為，台灣即便防疫國際評比名列前茅，但仍不可鬆懈；疫苗取得有所進展，還得持續加強；未來挑戰仍嚴峻，需要全民攜手努力共同度過疫期。

我國防疫作為國際排行表。(指揮中心提供／李侑珊台北傳真)

(旺報 )