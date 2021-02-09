衛福部長陳時中今（9）日趕在農曆年前進行年度防疫報告，談到東洋和港商雅各臣爭取輝瑞／BNT疫苗代理權爭議，外傳東洋是因雅各臣介入才出局，陳時中強調，雅各臣因無取得原廠授權文件，因此早在去年10月26日就已宣告破局，反而與東洋談判至11月3日才因價格、劑量談不攏喊停，在時間上雅各臣比東洋還早出局。

陳時中強調，我國採購疫苗的原則很簡單，就是直接與疫苗原廠或具原廠直接授權的代理商洽談，且只會找進入臨床試驗2、3期並已有足夠科學文獻支持的產品進行談判。

指揮中心於年前做疫情報告，曝疫苗採購爭議。（圖／指揮中心提供）

針對外界頻頻傳出指揮中心與東洋談判破局是因某立委協助港商雅各臣介入接洽，陳時中也否認，強調雅各臣與指揮中心的接洽時間早於東洋，且對方根本沒有授權文件，因此早在10月26日就宣告合作破局，根本不可能影響與東洋的談判。

至於為何未採納東洋的方案，陳時中表示，主要還是因雙方在劑量、價格、到貨時間談不攏，最後只能無奈破局。

不過東洋曾在去年聲稱最快今年第一季可獲1000萬劑的疫苗，但陳時中今指出，如果當初就知道今年可以有1000萬劑，我們早就簽了，但他也指出，考量到冷鏈運輸等關鍵，輝瑞疫苗從來沒有想要買到千萬劑。

至於疫苗缺口該如何補足，陳時中表示，目標3000萬劑的採購沒有變，除目前AZ疫苗一千萬劑敲定外，還有COVAX平台的476萬劑，以及另一家藥廠的500萬劑近日將敲定，國內業者高端、聯亞也將合計採購至少1000萬劑，目前也啟動預採購的作業程序。

(中時 )