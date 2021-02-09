一名女子小芳（化名）前年5月初流產，當月20日與前夫辦理離婚，沒想到辦理當天，前夫在戶政事務所當眾稱她外遇，甚至說「流產的胎兒只是個東西，像月經流出血塊一樣」，詆毀內容讓她相當難過，決定提告；法院認為，520當天眾多人登記結婚，她卻辦離婚，又遭前夫言語羞辱，心理受傷不少，判前夫須賠2萬元。

判決書指出，小芳在前年3月被前夫提出離婚，之後她發現懷孕，卻在2人5月中準備辦理離婚前意外流產，不料5月20日辦離婚當天，前夫竟當著她和友人的面說「流產的胎兒與我無關」，暗指她外遇；前夫還說「你流產的胎兒，根本不是一條生命，只是個東西，只是像月經一樣出血流出血塊」，讓她相當崩潰。

小芳聽到前夫種種言論當場難過不已，就連陪她一起辦理離婚的友人、戶政事務所的人員、路人都有聽到，讓她覺得名譽已經受損，之後每天失眠、情緒低落，至今仍無法走出陰霾，最後決定向對方提告求償；前夫在法庭上否認有對小芳搓出貶低、造謠的言論。

法院認為，前夫所言，對於一個剛失婚又失去胎兒的女性而言實在難以承受，且2人當時又在熙來攘往的戶政事務所門口，許多民眾在5月20日當日無不歡欣前往辦理結婚，但小芳卻是辦離婚，又聽到前夫此言論，所受心理層面影響肯定不淺，法官最終判前夫須賠償小芳2萬元。

(中時新聞網)