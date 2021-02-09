寒冬送暖不只顧及弱勢族群，更擴及毛孩，台南市議員呂維胤與平通里長李秀珀，攜手兩家企業，9日捐贈台南市警局200多包狗飼料與零嘴，在春節前夕為台南市30隻警犬加年菜。

台南市2015年即實施流浪動物零撲殺，台南市警方拋磚引玉陸續認養流浪狗當警犬，至今各派出所飼養共30隻，每個月需花掉3萬元的飼料費。

派出所警犬經過訓練，扮演防疫犬、陪伴犬等工作角色，成為第一線警員得力助手，為警員紓壓，調和警、民間互動關係。

呂維胤與李秀珀有感於派出所警犬全年無休守護地方，去年起就與益力康國際生技集團、品鉌有限公司一起捐贈狗飼料、狗酵素與狗零嘴，當作春節年菜。

今年呂持續邀請企業捐贈狗糧當警犬年菜，台南市警4分局飼養3隻的臭寶、大頭與花花，同是當年流浪犬轉職的警犬，9日代表接受飼料，感謝民代與地方企業發揮愛心，持續寒冬送暖關注汪星人。

有基層警員認為，派出所飼養警犬除了飼料開銷是一筆負擔，私下都須有同事負責照顧，若發生狗狗咬傷洽公民眾，可能又增添警、民之間糾紛爭議，還是要看警所環境特性評估是否適合飼養。

(中時 )