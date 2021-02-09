圳頭溫泉休閒園區開發基地因缺乏管理雜草叢生，通道路線終點處為溫泉出水口，周邊環境平坦開闊。（通霄鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

早年中油在苗栗縣通霄鎮圳頭里探勘時，意外挖到高溫的湧泉，老通霄人記憶猶新，地方期待溫泉能帶給海線不一樣的觀光發展契機，鎮公所因此向客委會提案開發圳頭、福興2處溫泉休閒園區，今年1月底通過客委會第一階段審查，針對鑿井、附近休閒設施做規畫，盼溫泉區成真能帶動地方發展。

苗栗縣山線的泰安、大湖溫泉遠近馳名，卻鮮少人知位於海線的通霄鎮也有溫泉，通霄鎮長陳漢志指出，早年中油在開採天然氣、石油時，在圳頭里圳頭國小對面，打了1口深達200多公尺的井，不料竟冒出熱水，這段故事70歲以上的鎮民都知道，通霄也成了有溫泉水脈的地方。

陳漢志表示，依據中油公司的資料顯示，通霄圳頭、福興、虎頭山等3區域都擁有充沛的溫泉，目前先做圳頭、福興溫泉區的開發，若開發順利，未來也計畫在虎頭山做第3處的溫泉園區開發，通霄的溫泉水屬於碳酸氫鈉泉，俗稱「美人湯」，泡完肌膚潤滑舒爽。

通霄鎮公所指出，通霄鎮圳頭溫泉休閒園區、福興溫泉休閒園區開發計畫，今年1月底獲縣府、客委會通過第一階段審查，各園區第一階段都僅編列2000萬元經費，做為鑿井及附近休閒設施第一期規畫，希望未來第二階段審查也能順利通過，讓溫泉區能夠執行，帶動通霄觀光發展。

通霄鎮圳頭、福興溫泉休閒園區設計將加強客家意象，營造綠蔭景觀及改善停車空間與夜間照明，陳漢志說，中部地區通霄鎮交通便利發達，有山有海，且靠近新竹、台中科學園區，在溫泉區帶動下，能夠成為大都市的後花園，民眾工作之餘也能有貼近大自然的休憩地點。

(中時 )