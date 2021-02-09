韓國人氣男團Golden Child睽違4個月推出迷你五輯《YES.》，主打歌〈Burn It〉打入Apple Music共14個地區前10名，更接連奪下音樂節目冠軍，日前成員勝民和東炫還與東方神起成員允浩合體跳了〈Eeny Meeny〉一曲，直呼夢想成真！

對於能有這樣的合作，Golden Child全員都感到相當光榮，直說允浩一直是他們崇拜憧憬的大前輩，勝民表示「我第一首背起來的歌詞就是東方神起的〈MIROTIC〉，能和從小到大且同樣是在光州出身的允浩前輩共舞，就像夢一樣」。

而他們也錄製影片祝台灣粉絲新年快樂，除了介紹新專輯外，還不忘叮嚀「到下次見面前，請一定要注意身體健康」，並提醒「外出時也不要忘記戴上口罩」，加上天氣變冷，也要大家小心別感冒了，最後不忘用中文喊話：「當天我們不見不散，愛你們。」

Golden Child這次也要做跨海視訊通話簽售會，共30名參與線上簽售會、20名親筆簽名專輯、20名贈送獨家簽名拍立得一張，限定小卡部分則加碼為兩款設計版本，預購至2月14日晚間11點59分截止，中獎者公布時間為2月18日，更多活動詳情請洽主辦單位「RICHINING」官方臉書專頁。

(中時 )