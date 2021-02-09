王品集團公佈1月自結營收，兩岸合併營收15.3億元，僅差55萬元就能打破2017年的紀錄、寫下歷史營收第二高，年增8.48％。台灣事業群強化營運體質、績效顯現，營收達10.3億元，創7年來1月新高，年增率2.42％、月增率4％「雙率雙升」；雖然略微受到桃園疫情影響，但王品台灣營運表現持續暢旺，連續第9個月改寫近年新高。

王品近期積極啟動品牌轉型，「聚 北海道鍋物」、「藝奇」重新檢視市場定位、商模，有望帶動營收成長。王品大陸事業群強勁復甦，1月營收達新台幣5億元、較去年同期大增23.48％，除了大陸疫情日趨平穩、消費信心逐漸恢復，王品在大陸的品牌轉型也逐漸展現成效，包含選址、裝修、菜單等調整，有效驅動新客來店數提升。

王品台灣2021年鎖定火鍋、燒肉，規劃至少推出兩個新品牌。「王品牛排」起家厝-台中文心店，經過3個月裝修，1／11日以嶄新樣貌與顧客見面，可望為春節與情人節挹注營收；「青花驕」搶在農曆春節前於台中開出第二家門店，進駐北屯區崇德路商圈。

配合展店計畫，王品大規模招募500名「中階幹部」，開出高於業界34％誘人薪資，薪資＋獎金月薪上看48,300元，同時為激勵、留任人才，將斥資最多7.3億元實施庫藏股，以每股90-190元的價格，買回3,850張股票轉讓給優秀同仁。

年節將至，今年國人無法出國、企業加碼員工福利，年菜市場胃納量擴大至60億元，王品子公司「萬鮮」推出「王品嚴選」年菜系列，自12月初開放預購，不到40天就提前完銷，業績成長4倍。看好年菜外帶商機，「莆田」、「沐越」、「青花驕」也集合經典菜色推出外帶年菜組合，進一步搶攻年菜市場。王品集團持續落實「安心專案」，每一份外帶年菜均附有「安心卡」，紀錄主廚姓名、製作時的體溫、洗手步驟叮嚀，讓消費者「在家也能享受餐廳般的圍爐」。

王品提供最安心的用餐環境，落實服務人員量體溫、戴口罩、勤洗手等消毒程序，透過配戴「今日體溫表」、清潔後放置「已消毒完成」立牌、同仁每六十分鐘進行消毒等最高規格防疫措施，讓消費者「看得見，更安心」。新春期間，王品旗下品牌推出一系列過年優惠，「享鴨」祭出總價超過8,000元的福袋抽獎、「hot7」刮刮樂送套餐買一送一、「丰禾」消費滿1,000元即可抽贈菜券。此外，米其林推薦餐廳「THE WANG」，也在初三情人節推限定套餐，想在今年終結孤單的人不能錯過。

(中時 )