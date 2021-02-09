上湯獅子頭是源自中國揚州的傳統家常菜，也是東森集團總裁王令麟母親「王奶奶」的拿手好菜，口感鬆而不散、入口即化，並吸飽清甜頂湯，是王令麟最鍾愛的一道菜，任何山珍海味都無可比擬！這道讓王令麟介紹時感動落淚的好料理，王家第三代耗時3年今年元月底問世，一上檔1,600組就銷售一空，東森購物規畫母親節推出王奶奶套餐，讓更多人能享用總裁媽媽經典傳家料理。

為了重現令人懷念的味道，王家第三代王辭杰與外孫女程耀儀不畏失敗，耗時3年苦心研發製成，王令麟感動地說，「做出來的，還真有奶奶的味道，一毫不差。」東森購物趕在年節前，端出王令麟的「媽媽味」，就是讓王奶奶與精神永傳，並把這份美好滋味分享給更多人。

王家第三代、暖心主廚Jesse王辭杰說，「以前餐桌上，少不了奶奶的味道；現在奶奶已經不在了，去當天使了，每年團圓時，大家還是懷念這個味道」，因此，花了3年的時間研發，才復刻總裁懷念的「媽媽味」。最後選用奶奶常用的-南門市場上海百年老字號醬油，來熬製紅燒頂湯湯底；材料上，選用台灣豬的前腿肉，以奶奶的黃金比例肥瘦比2:8調配製成，並摻入蓮藕取代荸薺，口感更清脆香甜，另混入吐司丁吸飽頂湯，每一口都能品嚐到老母雞與金華火腿的清甜滋味。

為了忠實呈現奶奶的手藝，王辭杰說，除了真材實料之外，過程純手工，無論是剁工或塑形都是親自動手，因此每顆形狀雖略有不同，但絕對足重100克，象徵奶奶無比的心意。

原本以為再也品嚐不到「媽媽味」的王令麟，也忍不住讚賞，「他們做出來的，還真有奶奶的味道，一毫不差。」

王令麟透露，「一般台灣家庭是吃滷肉飯，我們家是吃飯配獅子頭」。回憶起老母親，他更在人前卸下霸氣，流露感性的一面，他說，吃一口獅子頭，就能想起母親穿著旗袍做菜的樣子，「我母親的菜雖然樸實無華，但從精選食材和細膩做工中，每一口都可以吃到她真誠又嚴謹的生活態度，這個生活態度支撐了我們家超過一甲子的歲月，串聯我們4代最美好的回憶，是我生命中唯一永存的精神支柱。」

王令麟說，這道上湯獅子頭，不只是我們家裡自己在吃，奶奶每年過年都會做上百顆獅子頭分送給至親好友、左右鄰居，有句話叫「禮輕情意濃」，她總是把最好吃的東西分享給所有老朋友。周遭的親朋好友到現在都還是很懷念王奶奶的獅子頭。好味道難得重現，王令麟大方與會員們分享。

東森購物台元月底獨家推出「東森嚴選 王奶奶傳承上湯獅子頭賀歲組」，一組4盒，包含獅子頭、上湯與頂湯，東森價1,580元，東森購物規畫母親節將推出王奶奶套餐，這次向隅的民眾就有機會一嚐經典的總裁「媽媽味」。

(工商 )