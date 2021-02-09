俗話說得好，「欠錢不要欠過年」，小心衰一整年。11日就是除夕，有網友表示，自己常被朋友以沒錢吃飯為由借錢，借到自己媽媽都生氣，但他有特殊的討債妙招，其中一個「還錢」海報，KUSO電影「返校」，相當有梗，讓眾多網友看了紛紛跪求原圖下載。

這名網友在社群媒體Dcard發文表示，每次朋友只要說「沒錢吃飯」，這四個大字出現的時候，他百分之百都會借錢出去，借到自己媽媽生過好幾次氣。

原PO說自己很快就借出去，因為希望對方不要餓肚子，要好好照顧健康。但要還錢的時候，有些人都拖好久，他試過各種討錢的方法，會還的就是會還，不會還的，怎樣都不還。如果會還的，就繼續當朋友；而如果不會還的，會繼續討，討到還完為止，而且朋友也不可能繼續當，從此都是陌生人了。

原PO認為，「朋友談到錢還是會傷感情的，這是不變的道理。但我都會先暗示甚至明示，提醒朋友們要還錢。」最後原PO附上對話截圖，分享他討債的妙招，包括KUSO電影「返校」的「還錢」海報，還有「金泫雅」梗圖。

最後原PO更提醒：「欠錢的人，也請你們一定要記得：借錢是情份，還錢是本份。忘記還錢這件事情其實很扣分。對我個人來說，我借你的不是錢，我借的是信任！」。

眾多網友看完，紛紛跪求「還錢」海報原圖，還有人回：「幸福就是，在沒錢的時候，想起某人還欠我一筆錢」、「跟朋友要錢真的困難又怕尷尬，你好有創意」、「就是因為借了要討錢很尷尬，所以乾脆不借」。

(中時新聞網)