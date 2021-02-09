降低車禍發生率，台中市太平警方將長龍路沿線列為重點執法路段，從去年12月起，於周六、日時段全面執行交通大執法勤務，結合環保局、監理站實施聯合稽查勤務，警方為了與車友們搏感情，也祭出相關宣導文宣及海報，由所長以大聲公向車友們宣導相關大型重機車之法令及警方執法重點。

太平警方表示，縣道136長龍路沿線目前列本分局交通執法重點，每周六、日時段除擴大守望、機動攔查及測速照相勤務，也將持續結合環保局、監理站辦理「環、警、監」聯合稽查勤務，針對超速、跨越雙黃線、危險駕駛及改裝(噪音)車輛，尤其是不當變更車體致嚴重影響行車安全者，予以開罰取締。上週六聯合稽查勤務也依法取締告發超速7件、車輛噪音違規5件、改裝車體6件、無照(越級)駕駛5件及勸導追焦者2件，合計舉發違規23件、勸導2件。

值得一提的是，警方為了與車友們搏感情，也祭出相關宣導文宣及海報，由所長以大聲公向車友們宣導相關大型重機車之法令及警方執法重點，並與車友們互相交流，其中「改裝車體」認定也是稽查人員說明重點，用心程度百分百，也獲得車友們的迴響。

太平警方表示，除加強該路段交通取締外，也持續配合監理站及環保局等單位辦理聯合稽查，強調取締不是目的，是希望落實交通安全，保護自己也保護其他用路人生命財產之不二法門。

降低車禍事件發生率，警方將長龍路沿線列為重點執法路段，從去年12月起，於周六、日時段全面執行交通大執法勤務，結合環保局、監理站實施聯合稽查勤務，警方為了與車友們搏感情，也祭出相關宣導文宣及海報，由所長以大聲公向車友們宣導相關大型重機車之法令及警方執法重點。

(中時 )