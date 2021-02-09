無黨籍高雄市議員黃捷6日挺過罷免危機，以不同意票數6萬5391票大勝同意罷免票數5萬5261票，創下26年來罷免案最高紀錄；黃的身價水漲船高，黃的下一步也成各界焦點。黃捷最新回應表示，在揮別罷免紛擾後，自己首要工作就是「持續會勘不馬虎」，8日即與交通局，邀集交通部公路總局至鳳山中山東路與鳳捷路交叉口會勘，為民眾的交通把關。

黃捷8日在臉書發文指出，當日上午她與交通局，邀集交通部公路總局至鳳山中山東路與鳳捷路交叉口進行現勘，查看增設左轉專用道後的車流變化及號誌現況，她也請交通局協助調閱該路口肇事率，希望改善後的路口能更加順暢安全。

黃捷表示，會勘路上她看到家戶準備迎接新的一年，鳳山終於也恢復以往的平靜生活，她與團隊也會持續不間斷處理日常的陳情案。黃重申，「持續會勘不馬虎」與「大愛鳳山幸福城市」是她秉持的兩大原則，同時更感謝鳳山市民讓她繼續有服務的機會，她會更加倍努力讓鳳山更好。

文章一出，一日內即獲得近9000個讚、235則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「不要辜負鳳山人的期望，謝謝您，加油」、「上次反映北賢街路平，已經明顯改善了，感謝！」「黃捷議員加油，相信經過這次之後，除了與鳳山隊的各位建立堅強的隊友情誼外，還額外多了一個1.5萬的忠實粉絲俱樂部」、「真好，真希望大寮也有這麼認真的議員」。

(中時新聞網)