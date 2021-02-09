離岸風電區塊開發選商即將，北陸能源9日公布最新風場規畫，分別為北能和加能兩風場，分別位於台中及彰化，總裝置容量最高可達1,800MW。

北陸能源專案執行長Monica Liu表示，場址選址都經歷嚴謹的篩選程序，選擇離岸較遠的場址，並已避開環境敏感區域和航道等其他限制地帶。

加拿大駐台辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）非常重視新計畫的重要性及伴隨而來的廣大經濟效益。此項新投資案加上海龍離岸風電計畫（1044MW）展現了北陸能源持續在台灣再生能源領域深耕，並進行大規模投資的決心與執行力，將延續其在離岸風電領域的領導地位。北陸能源的積極參與將促進台加雙方在經濟、商業、技術、等多方面的交流，並有助於台灣的供應鏈及就業市場發展。」

關於在台投資的長期規畫，北陸能源開發執行總裁David Povall表示，新計畫的投入彰顯了我們對台灣離岸風電市場的長期興趣。隨著新計畫的開發，我們相信北陸能源在國際離岸風電市場的專業經驗，能夠協助台灣政府順利落實能源轉型。」在全球的開發實績方面，北陸能源成功開發並投入運營包括Gemini、Nordsee One和 Deutsche Bucht等離岸風場。同時，北陸能源也正逐步跨入波蘭、日本和韓國等國的離岸風電新興市場。

北陸能源新任台灣區負責人Felipe Montero表示，此競標計畫建立於北陸在台灣的長期投資策略基礎之上。十分榮幸和興奮能夠在台灣能源轉型發展過程中持續扮演重要角色，協助政府達成離岸風電第三階段的10GW政策目標。

(工商 )