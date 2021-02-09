健身器材大廠明躍國際（4151）9日公告自結元月合併營收3.04億元、年增135.18％，創同期新高，並與去年旺季營運水準相當。明躍表示，旗下代工（OEM）、代工含設計（ODM），及自有品牌（OBM）三大業務同步受惠，延續去年下半年逐月走高的營運趨勢，今年可望續保高度成長。
明躍強調，歐美家用健身器材需求，仍然強烈，線上教學居家健身的趨勢成形後，預期高階家用健身器材整體市場，仍然可高度成長，讓明躍OEM、ODM、OBM三大業務，均可同步受惠。
明躍認為，公司近年體質調整到位，歐美訂單穩定、生產效率提高，在家用健身器材市場崛起之際，公司的調整發揮效益，自去年下半年進入傳統旺季之後，營收逐月走高，並自9月起連續四個月刷新歷史新高。
明躍說，每年上半年原為傳統淡季，但元月營收仍站上3.04億元，出現「淡季不淡」營運效應，並與去年旺季營運表現相當。至於明躍今年旺季效應，將可期待。
明躍日前董事會決議，以私募方式辦理現金增資，總發行股數不超過2,500萬股，私募對象將以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者，列為優先考量。董事會決議3月29日召開股東臨時會，討論私募現增案。
至於上述私募的資金，明躍透露，未來將用於充實營運資金，及強化公司財務結構，促使公司營運穩定成長。
(工商 )
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