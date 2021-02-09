1111人力銀行推動2021幸福企業活動，正式開跑！參與投票者可獲得抽獎資格，自2月9日至4月6日，週一至週五皆抽出1位成功投票者，可得1萬元獎金，今(9日)於直播節目中抽出第一位幸運兒，住在新北市的史小姐看到朋友分享進而參加活動，沒想到投票第一次就得1萬元大獎，讓她直呼:「真是太幸運了！」

史小姐是1111人力銀行的資深會員，畢業後便開始在1111找工作，長達12年的時間。原先在多媒體公司擔任客服專員，今年1月份想要轉職而開啟履歷，也順利找到其他企業的客服專員工作。談及找工作，史小姐認為員工福利很重要，她心目中的「幸福企業」包括有生日假、績效獎金、固定年終，在搜尋職缺時也會特別關注是否有「幸福企業」標章，會大大提升求職者瀏覽職缺、投遞履歷的意願。

此次參與幸福企業投票獲得1萬元，史小姐表示真的始料未及。她原先覺得中獎機率一定很低，居然在活動開跑第一天就中獎，真是年前的一份大禮，打算將1萬元現金包紅包給家人，犒賞家人過去一年的辛勞，也謝謝1111舉辦這樣有意義、促進社會正循環的活動。除了肯定幸福企業，史小姐也提到「找工作送1萬」對求職者是很大的肯定，她認為找工作是令人忐忑不安、緊張焦慮的過程，若是能夠有工作機會又同時有1萬元的雙重獎勵，對求職者來說是很大的鼓舞，會把這個活動多多推薦給親朋好友。

(中時新聞網)