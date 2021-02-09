【愛傳媒李利國專欄】一位朋友最近告訴我，她多年前引用泰戈爾的詩句「我不能選擇最好的，是最好的選擇我」，通知曾表示會永遠愛她但已與別人結婚的前男友「我也要結婚了」，但真正的意旨是以非常含蓄但自信的口氣說「我要與更好的人結婚了」，真不愧是50年前我就很欣賞的蕙質蘭心美韶容的北一女之花！

其實，我們通常看不見愛情的真相，看見的只是渴望的幻影！所以泰戈爾也形容愛情像霧，霧經常在山峰的心上戲耍，生出種種美麗的變化！

到了近「古來稀」之齡，已知不必對人生路途中曾無緣採擷的花朵感到遺憾，因為未知的前方必然還會有花朵開放！但我對象徵愛情的百子蓮還是情有獨鍾。

百子蓮，學名Agapanthus是由希臘文的agapa（愛）和anthos（花）二字所結合而成，故而花語是愛情的降臨、堅定的承諾；在此祝福天下有情人：共植一株「愛情花」，合創一生「幸福果」！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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(中時新聞網)