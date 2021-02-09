警方逮捕張嫌等6人擄鴿集團。（警方提供，文：陳鴻偉）

歹徒在金山山區一帶設架鴿網。（警方提供，文：陳鴻偉）

北市刑大日前獲報，春季鴿賽期間，有不法集團在基隆、新北市金山、萬里一帶山區，大量設置鴿網捕鴿，以此向鴿主強索贖金，其中還有1隻冠軍「荷蘭巨砲」血統的賽鴿，價值高達百萬元，歹徒揚言不給錢便要剪斷鴿腳、拔掉羽翅，陸續有4名鴿主受害。

警方經循線追查，鎖定53歲自稱海線大哥的張姓男子，2日兵分多路前往板橋、金山，循線逮捕張在內的6嫌，並在倉庫內救出20餘隻遭擄的賽鴿，初查張嫌3個月來已勒索得手100多萬。

市刑大偵二隊獲報，不法集團乘賽事期間，在北部山區大肆擄鴿，其中有1隻名貴賽鴿，是歐洲冠軍，有「荷蘭巨砲」美名的威廉迪布恩血統，價值高達百萬元，歹徒擄鴿後，依鴿子條件，勒索5000元至10萬元不等的贖金。

警方循線鎖定張嫌集團，發現該綁架組織分工嚴密，包括架網、抓捕、運送、勒索、取款等，竟然都有專任小隊負責，日前鎖定「肉票」倉庫位置，發動搜索逮人。

警方在金山倉庫救出20餘隻賽鴿，其中就包括「荷蘭巨砲」鴿，警訊後依組織犯罪、恐嚇取財、毒品、竊盜等罪，將6嫌移送法辦。

北市刑大另呼籲遭張嫌勒索的鴿主，可立刻向警方聯繫，尋助指認並尋回愛鴿，另強調打擊幫派是治安工作重點，警方不會因春節期間有所懈怠，貫徹政府維護治安決心及「治安零容忍」政策，讓民眾安心過好年。

(中時 )