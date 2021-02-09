動畫電影《銀龍出任務》搶攻新年賀歲檔。（木棉花提供）

由「德國J‧K‧羅琳」柯奈莉亞‧馮克的原作改編的天空冒險鉅獻《銀龍出任務》2月10日小年夜上映，金鐘視后鍾欣凌擔任從小被禁止噴火與飛行的主角銀龍「飛克」中文版聲音演出，與討厭人類的金靈夥伴、中途亂入的龍騎士，三個誤打誤撞的不靠譜組合一起展開天空冒險，雖然只是動畫電影配音，《銀龍出任務》有很多驚險刺激的動作冒險場面，鍾欣凌為了讓聲音演技更逼真，配音時全程上演全武行，從壓抑飛行仆街倒地，到用力揮動雙臂展翅衝上高空，從只能噴煙被嘲笑是火龍果的遜咖龍，到火力全開噴出爆炸性火焰的外掛全開龍，反差之大很挑聲線功力，鍾欣凌在賀歲拜年影片也神來一筆，獻上搞笑噴火橋段，祝大家牛年開運火旺旺。

疫情期間無法出國，鍾欣凌卻在《銀龍出任務》跟著電影動畫角色走遍全世界各地祕境，包括歐洲小鎮、埃及沙漠、南極、亞馬遜熱帶雨林、印度、喜馬拉雅山等，讓她大享偽出國的感覺。被問到最想探索的世界秘境是那個地方，鍾欣凌說想扮成飛克去看恐龍的家，想了解消失的恐龍現在過得如何，最期待看到恐龍們一起噴火的樣子。能夠擔任主角「飛克」中文配音，鍾欣凌既開心又期待，除了以賀年影片向全台觀眾喜賀新年，也特別賣萌噴火送給大家旺旺好運。

(中時 )