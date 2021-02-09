史上最貴，看一次牙，遭裁罰10萬元。彰化縣李姓台商長年在大陸工作，去年7月因妹妹過世返鄉奔喪，居檢隔離期間申請自費赴醫院採檢，回程卻未立刻返家，反而順路去看牙齒，晚了30分鐘才回到居檢隔離住處，遭彰化縣衛生局裁罰10萬元，看牙代價驚人。

去年7月4日，70多歲的李姓台商，因妹妹往生返台，準備依傳統習俗替妹妹的棺木封釘，入境後居檢期間依相關規定向彰化縣衛生局申請自費採檢獲准，於7月15日當天依指示自行騎車前往指定醫院完成採檢後，卻未立即返回居檢處所，反而是順路騎著機車去找熟識的牙醫看牙，延遲30分鐘才回到處所。

事後疾管署勾稽時發現李男居檢期間竟有健保卡就醫紀錄，進一步通知彰化縣衛生局調查，彰化縣衛生局發現李男當天上午10點20分就完成採檢程序，卻未主動聯繫告知衛生局，就自行前往就醫，事後依《傳染病防制法》和新冠肺炎條例相關規定，對李男裁罰10萬元

李男不服提出訴願，認為自己「自行」到醫院採檢，只是回家途中順道看牙醫而已，看完就回家了，與一般回到檢疫處所後再擅自離開情形不同，不該被罰；還強調若當時衛生局能派員陪同就診，也不會發生這種無辜被罰的情事，不過訴願仍遭駁回，全案去年底被移送強制執行。在行政執行署彰化分署同仁主動聯繫下，幾經協調和勸導後，李男終於釋懷並繳清罰鍰。

彰化分署主任行政執行官胡天賜表示，台灣防疫成果傲視全球，主要就在於極為嚴格的防疫規定、與民眾全力配合所構築而成，也呼籲大眾配合防疫，依衛福部去年4月13日公告的「居家隔離及居家檢疫對象應遵守及注意事項」規定，居檢與居家隔離者有就醫需求，應主動聯繫所在衛生局或撥1922通報，再依官方指示方式就醫，才不會因違反就醫指示而受罰。

(中時 )