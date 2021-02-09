《遠見》最新公布的民調顯示，中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨後，雖聲勢浩大，排名卻列在第11名，反觀新北市市長侯友宜作風低調卻勇奪冠軍，完勝綠營總統蔡英文、副總統賴清德、桃園市市長鄭文燦三大咖；但網友卻指出，侯友宜的「新北市長」一職恐怕會讓他難以競爭總統大位。

根據《遠見》今日公布之「政治人物印象分數評比」顯示，第1名為侯友宜的7.2分，第2名為鄭文燦的6.7分，第3名為蔡英文的6.3分，第4名為賴清德的6.2分，第5名為蔣萬安的5.9分，第6名為台中市市長盧秀燕與新北市前市長朱立倫以5.8分並列，趙少康則以4.6分位列第11名。

儘管侯友宜在民調中位居首位，但現在距離總統大選還有三年的時間，就有網友指出，期間還會經歷2022年的縣市首長大選，身為新北市長的侯友宜不可能不競選連任，雖然以目前的態勢而言，侯要連任並不困難，但連任新北市長卻也成了他競爭總統的最大絆腳石。

網友指出，在前高雄市長韓國瑜選總統時，被貼上「落跑」標籤，現在只要是現任民代去參選其他職位，都將被放大檢視，而2022年選上的縣市首長要競選2024年的總統位，也會有不小的輿論壓力。

這個議題引來網友討論，紛紛表示「這種民調就是騙，侯友宜將來絕對過不了深藍，而民進黨就是一直故意拉抬他的聲勢，將來好鷸蚌相爭」、「養套殺又來了」、「民進黨最希望侯破壞泛藍團結」、「但是給趙少康選我也不放心」、「侯友宜應該先做好他兩任新北市長」、「國民黨黨內應該要多溝通」。

(中時新聞網)