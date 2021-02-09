2021好運犇來，「台灣Pay」支援轉帳、購物、繳費、繳稅、提款等多元功能，輕鬆搞定生活大小事，像平常親友間聚餐、團購分帳，透過「台灣Pay」掃碼，手機就能即時轉帳，今(110)年行動轉帳再享0手續費，一機在手「無所不Pay」。

農曆春節即將來到，今年「台灣Pay」攜手9家金融機構，結合「台灣Pay」Line官方帳號創新發紅包活動，即日起至2月16日只要完成綁定「台灣Pay」Line官方帳號個人化服務，包含註冊會員及指定銀行金融帳戶(臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、彰化銀行、華南銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、高雄銀行。)，就有機會在2月17日收到「新春開工領紅包」訊息，舊戶、新戶一起同慶，發財金8元、18元、28元、58元、88元、168元，總計4萬個紅包等你來領，創意發財金讓你2021牛轉乾坤博得好彩頭！，讓你今年財運一路發! Line官方帳號搜尋「台灣Pay」等你綁定起來!

「台灣Pay」打造最「有感」的在地金融數位生活體驗，優惠活動持續不斷，「台灣Pay」更貼近民眾生活，持續Pay進生活的各個角落，「台灣Pay」跟台灣人最Pay。

(科技)