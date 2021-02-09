頭份蘆竹湳聚落年度元宵盛事「蘆竹湳好采頭藝術祭」，將於10日正式展開，重頭戲蘿蔔燈DIY將於27日登場。（苗栗縣傳統聚落文化協會提供／何冠嫻苗栗傳真）

蘆竹湳好采頭藝術祭以「耕耘」為主題，在社區角落導入藝術家的裝置藝術創作，讓遊客看見居民辛勤耕耘，保存村落傳統文化的用心。（苗栗縣傳統聚落文化協會提供／何冠嫻苗栗傳真）

今年蘆竹湳好采頭藝術祭以「耕耘」為主題，在社區角落導入藝術家的裝置藝術創作，讓遊客看見居民辛勤耕耘，保存村落傳統文化的用心。（苗栗縣傳統聚落文化協會提供／何冠嫻苗栗傳真）

蘆竹湳好采頭藝術祭在社區角落導入藝術家的裝置藝術創作，讓遊客看見居民辛勤耕耘，保存村落傳統文化的用心。（苗栗縣傳統聚落文化協會提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗頭份蘆竹湳聚落一年一度的元宵盛事「蘆竹湳好采頭藝術祭」，10日起正式展開，今年受疫情影響，只有重頭戲蘿蔔燈 DIY 體驗持續進行，中路市集等易聚集人潮活動皆決定取消，但在蘆竹湳聚落仍展出一系列藝術家的裝置藝術創作，讓到訪遊客散步聚落，在各個角落發現藝術巧思，巷弄中發掘作品，轉角中遇見驚奇。

蘆竹湳好采頭藝術祭活動，緣起於在地企業家林光清感念小時候元宵節提蘿蔔燈的記憶，除了復刻蘿蔔燈體驗，更延伸讓藝術導入老聚落內，讓傳統與現代的美學相容並存。

苗栗縣傳統聚落文化協會總幹事許書凡說明，2021好采頭藝術祭重頭戲將於27日登場，但因新冠肺炎疫情升溫，取消人潮聚集的中路市集、散點演出、祈求 財金元寶等大型活動，僅保留蘿蔔燈 DIY 體驗，並安排手捏陶、新春剪紙、藝術陪伴等體驗，還有裝置藝術展、好采頭藝術祭回顧展、國際雕塑大師李光裕戶外雕塑展以及夜間燈光藝文展出。

今年藝術祭以「耕耘」為主題，展現庄內居民近300年來，在這片土地上辛勤耕耘，保存村落傳統文化的用心，期待看見更多承傳，讓屬於蘆竹湳的人文歷史與藝術創新，在代代相傳的耕耘下，綻放獨有的文化特質。除了在林家祖厝藝文空間規畫曾多次獲邀參與國際展出的知名雕塑家李光裕，展出最新牛年力作《牛轉乾坤－2021李光裕戶外雕塑展》，藉由牛隻特有的辛勤耕作、無私奉獻、積極主動的精神，並具有強韌毅力而得以扭轉局勢的象徵作為展覽命題核心。

另有藝術家林資芬以牛年為主題，透過撿拾舊瓦片，重塑成作品「浮沉而生」，藝術家林龍進以吉祥象徵吊掛陶瓷蘿蔔燈與地景相結合，在地青年許玄淳透過在地居民每星期三的樂齡共創活動，打造作品「藝起我家」作品， 以蘆竹湳「紅磚古厝」為意象發想，將磚瓦的意象揉合進集體的藝術創作之中，社區各處還有在地幼兒園小朋友手作的「夢想 牛」、「病毒快退傘」，讓遠道而來的旅客停歇喘息，提著蘿蔔燈籠在蘆竹湳漫步尋寶，享受「家」的溫暖。

(中時 )