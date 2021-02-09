萬華警方獲報，西門町峨眉街某麻將協會，提供賭具讓客人賭博，每將每人收取100元服務費做為抽頭金，為讓賭客賭個痛快，除了24小時營業，無限供應三餐、茶水、飲料外，還特別隔出1間休息室，裡面有沙發可供小憩睡覺，有賭客在裡面打了3天3夜，日前遭警方掃蕩，逮捕業者、賭客在內的18人。

萬華分局長張隆興指出，警方規劃掃蕩勤務，自2020年12月起，針對轄內賭客、色情不法業者強力取締，總計查獲妨害風化11件，移送75人，六合彩、麻將協會、妞妞等賭場13件，移送賭博罪及社維法196人。

春節將近，警方2個月來另在萬華破獲2家應召站、8家養生館，另有1家私娼館，查扣不法所得17餘萬，送辦業者及應召女子28人。

警方指出，峨眉街某麻將協會，採取24小時不斷電營業，另供應三餐給賭客，裡面還有提供1萬元1底的「VIP級包廂」，且提供床鋪供VIP賭客休息，甚至還有賭客自帶睡衣，此外一般賭客也有沙發休息區，打累了可在此睡覺，睡醒繼續打，儼然成為台灣賭城，日前也遭到強力掃蕩。

萬華分局呼籲，不論春節或是平日，皆絕不容許非法賭博及暗營色情行為，「十賭九輸」是自古不變的定律，賭博容易導致民眾傾家蕩產、家庭失和，更衍生為暴力犯罪，對社會治安造成的負面影響。警方將持續掃蕩賭博與色情，遏止不法業者利用春節實施犯罪，維護地區治安。

(中時 )