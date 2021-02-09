林亭翰日前推出新歌〈八仙過海Won’t be afraid〉。（青田音樂提供）

林亭翰日前推出新歌〈八仙過海Won’t be afraid〉。（青田音樂提供）

林亭翰日前推出融合饒舌及輕快曲風的正能量新歌〈八仙過海Won’t be afraid〉，MV一口氣邀來演藝圈「戲精級」的八位大叔陳霆、蘇炳憲、何啟聖、林文鈞、劉克勉、劉濟民、毛興國、應蔚民跨刀助陣，八位演藝圈大前輩一字排開好不威風，卡司陣容媲美電影等級，且每一位出道輩分都與林亭翰年紀差不多，卻在MV中都甘願當「綠葉」配角為林亭翰幫襯，林亭翰開心地說：「超級榮幸！看到這幾位超級親切的前輩在MV中的演出，舉手投足都是戲，還為我搞笑伴舞，我在片場都要跪了。」

八位大叔在MV中為林亭翰陪騎車又伴舞，沒想到在劇情尾末竟集體「揍」亭翰，乍看是搞笑版的「職場霸凌」，但其實是導演神來一筆的幽默，林亭翰笑說：「因為我在拍戲空擋跟導演說對這些哥哥們很不好意思，拍小小mv還勞師動眾這麼資深演員幫我伴舞，結果導演竟提議說『不然你讓他們假裝揍你一頓』！」也因此MV最後出現「八仙過海番外篇」大叔們KUSO毆打林亭翰的情節，全場拍完後，大家全笑成一團，還開玩笑說：「原來揍亭翰這麼紓壓。」

拍攝過程中，最讓林亭翰印象深刻的，莫過於這幾位「大叔級」的專業演員前輩們都逆齡成長完全沒變老，其中最驚訝的就屬蘇炳憲及林文鈞這兩位年過半百的大叔跟根本沒變老，林亭翰笑說：「小時候很愛看《台灣阿誠》，當時也是秉憲哥的小粉絲，剛拍戲時看到他，覺得他實在太會保養，竟然跟當時都長的一樣都沒變。」緊接著農曆年即將到來，按照往年慣例將會到宜蘭外婆家過年的林亭翰，透露今年自己在音樂上的「寒假作業」非常多，「今年預計大概放個四天年假就得收心開始作業，因為過完年後新專輯的前置期就展開，目前新作品大概才完成百分之五十，希望能趕在暑假左右發片」。

(中時 )