台中五期重劃區去年9月、10月接連出現總價破億的不動產交易，累計五期重劃區2020年已有7筆億級不動產交易，且買家悉數為法人或具法人背景的企業主，顯示投資人對五期重劃區的後市發展頗為看好。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中分析，五期重劃區的億級不動產交易，幾乎都具收租或開發效益，成為市場豐沛游資的投資標的物。

台灣房屋南屯大墩特許加盟店店東梅國瑜指出，五期重劃區集公益大墩、精明、精誠等商圈於一身，商業繁榮且生活機能不虞匱乏，加上五期核心的公益大墩商圈，在台中捷運綠線開通後，可望因交通便利性提升擴充消費人潮

，吸引店家重返公益大墩商圈。

被譽為異國美食重鎮的公益大墩商圈，國際級連鎖店林立，包括麥當勞、星巴克、統一Simple-Fit概念店等知名店家進駐，商圈臨幹道的一線店面熱度受疫情衝擊不大。

梅國瑜說，公益大墩商圈具全國性知名度，廣告效益佳，對連鎖商家而言附加價值顯著，大型品牌依舊趨之若鶩，讓公益大墩商圈的店面單坪月租金，仍維持在2500-3000元水準。

台中五期重劃區受惠公益路商圈的美食商機，不動產的投資效益加溫，去年億級不動產的接連有投資人卡位，讓公益大墩商圈行情持續水漲船高。

(中時 )