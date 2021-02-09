幫助員警執勤安全，霧峰警友辦事處特別贈送霧峰分局內勤、警備隊及交通分隊員警員警一人一雙媽祖認證的運動鞋，由辦事處主任詹景忠（左）代表頒贈，霧峰分局長陳家銘（右）代表接受。（黃國峰攝）

感謝全天候守護市民大眾辛苦的員警，霧峰警友辦事處主任詹景忠（右）在霧峰分局長陳家銘（中）的陪同下，贈送霧峰分局內勤、警備隊及交通分隊員警小紅包。（黃國峰攝）

讓民眾安心過年，警察執勤平安，霧峰警友辦事處特別贈送分局內勤、警備隊及交通分隊員警一人一雙「媽祖」認證的運動鞋，並加碼春節小紅包，由辦事處主任詹景忠及總幹事張龍雄代表頒贈，感謝全天候守護市民大眾辛苦的員警，讓大夥直接感受警友們的貼心直呼太棒了。

現為2020防疫國家隊的詹景宗指出，警察勤務晝夜輪班，易因天色昏暗，讓警察同仁執勤陷於險境，因此特別選購有夜光功能的鞋子，且該鞋製作過程，還到媽祖前擲筊過火，祈求保佑，平安又防疫，一舉兩得深獲好評。

詹景忠表示，一般民眾很難體會警察工作箇中的辛苦，希望能透過這樣的相挺照顧，讓警察同仁感受到社會大眾的支持及鼓勵，「警民一體，相互扶持」是警友會宗旨，要讓警察人員成為民眾心中的守護神，隨時守護市民大眾，請大家繼續為治安及防疫努力。

霧峰分局長陳家銘表示，春節期間民眾交通安全順暢及社會安全需求更甚於平日，有賴同仁落實「110年加強重要節日安全維護工作」，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，積極推動各項為民服務工作，讓民眾平安快樂過年，也特別感謝霧峰警友辦事處詹主任的全力相挺，在百忙中撥冗為霧峰員警鼓舞士氣，慰勉員警長期的辛勤貢獻。

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(中時 )