金州勇士9日敗給聖安東尼馬刺，神奇的是終場前8.7秒勇士只落後3分，史上最強射手柯瑞(Stephen Curry)就在場上，偏偏是由卓雷蒙格林(Draymond Green)來執行最後一擊。結果格林搞砸了，馬刺以105比100獲勝，總教練科爾(Steve Kerr)還幫格林的愚蠢行為辯護。

Draymond attempted a game-tying shot from near half court and missed.



Warriors lose pic.twitter.com/ENPof64vVx — Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2021

當時勇士從半場發界外球，8秒鐘設計給柯瑞投籃綽綽有餘，但是格林覺得自己有機會騙到馬刺犯規，他就冒失地在半場出手，結果當然沒進，馬刺也沒犯規。由於格林出手匆忙，甚至留下5.6秒時間給馬刺，又多輸兩分。

格林的出手也讓場邊主播傻眼，「格林投最後一擊？柯瑞就站在他旁邊？」當時柯瑞露出無奈的表情，他此戰三分球投11中6，手感很好，最後一次進攻他完全沒沾到球。格林賽後自嘲：「這是史上最聰明的愚蠢進攻，非常聰明但是結果極其愚蠢。」

總教練科爾說：「這是我的錯，我忘了提醒他們，馬刺不會在這種時刻犯規。」科爾球員時代也打過馬刺隊，後來他當球評的時候親眼看到2004年12月，休士頓火箭球星麥葛雷迪(Tracy McGrady)在最後35秒砍下13分，當時慘遭逆轉的就是馬刺，大前鋒鄧肯(Tim Duncan)還在麥葛雷迪外線出手時犯規，賠上「四分球」。

從那之後馬刺絕不會在領先3分時犯規，就算要犯規也是阻止柯瑞而已，何必去阻擋格林？美媒ESPN球評常常舉例「宇宙存亡在此一球，你會交給誰？」大概全NBA都知道該給柯瑞，除了他的隊友格林之外。

(中時新聞網)