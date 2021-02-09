大陸賀歲電影《唐人街探案3》預售總票房繼續飆，截至昨日（8日）下午2點超過3.7億人民幣（16億台幣），陸媒推估，《唐人街探案3》距離大年初一正式上映（2月12日）還有4天，有望將這個紀錄再提高1億。

《唐人街探案3》預售票斷層式領先，持續強勢領跑，而《你好，李煥英》達7000萬（人民幣），《刺殺小說家》突破3000萬，《侍神令》接近2000萬，《人潮洶湧》超過1500萬，《熊出沒-狂野大陸》超過1300萬，《新神榜：哪吒重生》超過1200萬。而其中由劉德華（華仔）、肖央、萬茜主演的《人潮洶湧》預售票不如預期，華仔貴為影帝和天王，主演的《拆彈專家2》還在熱映，肖央主演的《誤殺》也有12億票房，叫好叫座，另一位主演萬茜則因為《乘風破浪的姐姐》走紅，目前正是人氣最高的時候，但是《人潮洶湧》預售票目前在今年大陸賀歲檔真人電影敬陪末座，導演饒曉志有些自責和受挫，還公開給華仔道歉，認為是自己拖累了天王。

對此，華仔暖心安慰饒曉志說：「沒事，我哪一部戲的預售是好的呢？放心，我們一定會逆襲的。」儘管《唐人街探案3》預售票房破了好多紀錄，但華仔一點也不著急，他習慣扮演「追趕者」的角色，他之前主演的《拆彈專家2》、《掃毒2》都是後來追上。華仔也在《唐人街探案3》客串一角，所以假如《唐人街探案3》真的破了《戰狼2》的56億人民幣票房紀錄，劉德華還是很有面子。

(中時 )