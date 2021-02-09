受惠於鋼價提高、銷量增加及1月份工作天數長，燁輝（2023）1月份合併營收為62.26億元、年增66.41％。

燁興1月合併營收5.69億元、年增25.41％
沛波元月營收3.26億元 寫單月新高 年增75％

(工商 )

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