燁輝1月合併營收62.26億元、年增66.41％ 15:402021/02/09 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於鋼價提高、銷量增加及1月份工作天數長，燁輝（2023）1月份合併營收為62.26億元、年增66.41％。 燁興1月合併營收5.69億元、年增25.41％ 沛波元月營收3.26億元 寫單月新高 年增75％ (工商 ) #燁輝 #合併營收 #鋼價 #銷量 #工作天數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋼筋大廠威致1月合併營收8.32億元、年增62.31％ 13:442021/02/09 財經 榮剛1月營收6.27億元 月增6.88％ 14:302021/02/09 財經 《其他股》福貞-KY元月營收年增65.23％ 09:092021/02/09 財經 大毅1月營收飆28個月新高 年增94％ 11:012021/02/09 財經 《其他股》旭然1月營收年增64％ 創同期新高 13:072021/02/09 財經 台積電1月營收創歷史次高 年增22.2% 14:352021/02/09 財經 都更案完工交屋 太設1月營收年增8倍 11:142021/02/09 財經 《觀光股》王品1月營收同期次高 今年擬推2新品牌 12:162021/02/09 財經 宏全自結元月合併營收18.42億元 創同期營收新高 14:212021/02/09 財經 《半導體》意德士科技1月營收年增24.27％ Q1不看淡 12:502021/02/09 財經 《半導體》家登1月營收年增54％ Q1不淡全年樂觀 09:262021/02/09 財經 財經熱門新聞 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 台積電散戶暴增9倍 存股族最搶手股票曝光 - 財經 - 中央社 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 新台幣鼠年封關收在28.39元 全年暴升5.7％ - 財經 狠砸400億炒比特幣後 馬斯克意外洩兒子嫰照 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。