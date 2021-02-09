桃園醫院護理師一家7口全染疫，桃園市長鄭文燦9日表示，昨天採檢完成後就指示衛生局要專案輔導，感嘆護理師大姑非常遵守防疫規範，但「病毒的滲透力真的很強」仍確診，也請醫院協助一家人度過困難。

桃醫護理師（案863）染疫後，返家傳染給丈夫（案864）、2女兒（案865、909）和公婆（案910、907），其中高齡80餘歲的婆婆因有多項慢性病史，確診當天即病逝，護理師的大姑（案934）、也就是護理師丈夫的姐姐，在弟弟和弟媳染疫後，自願到家中照顧母親，5度採檢都陰性，卻在申請外出奔喪時，採檢後9日宣布確診，也讓護理師一家7口全都染疫。

鄭文燦對此表示，昨天採檢完成後，就指示衛生局要專案輔導，不諱言：「這個家庭已經沒有照顧的人力了！」，都必須由醫院照顧，他也感嘆護理師的大姑，雖然非常遵守防疫規範，但是還是因為病毒的滲透力真的很強，成為第7位確診者。

鄭文燦說，桃園市政府會專案輔導他們一家6口後續的醫療照顧，尤其是在醫院治療的部分，都有請各醫院協助他們度過困難。

(中時 )