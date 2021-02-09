受惠美國反傾銷政策致美國鋁捲板供不應求，產品量價齊揚，大成鋼(2027)1月營收為62.92億元，創15個月以來新高，年增8.65%，比前一個月則再成長約5.2%。展望第一季可望延續營運熱度，全年營運也將轉好。

大成鋼營運地點在美國，隨著美國工業景氣復甦帶動鋁捲板報價反彈，加上美國對18國祭出反傾銷政策發酵，推升鋁捲板漲勢，大成鋼自去年9月單月營收已連續四個月站上50億元以上水準，1月營收進一步攀高；營運方面，去年第四季營收達全年最高且受惠產品漲價，營運可望轉盈。

隨著美國不鏽鋼及鋁捲板市況轉好，大成鋼去年第四季可望力拚轉盈。展望本季產品價格持穩在高檔；此外，預期美國未來每年將有約36萬噸進口鋁捲板的供給缺口，有利大成鋼今年起營運重回獲利的軌道。

大成鋼上季起受惠鋁捲板及不鏽鋼價、量均上揚，展望今年，鋁捲板價格第一季持續看漲，加上不鏽鋼價格估維持高點，可望挹注第一季營運有望再優於去年第四季。

美國反傾銷政策發酵，身為美國國內鋁捲板通路龍頭的大成鋼將是主要受惠者。今年營收預估比去年同期成長，全年營運比去年好轉可期。

美國祭出反傾銷之效應持續，美國鋁捲板供需吃緊，報價近來持續漲價，大成鋼今年單月出貨量朝向回到3萬噸高檔；此外，不鏽鋼產品報價也受惠鎳價上漲同步走揚，兩大產品均有漲價效應，可望推升大成鋼今年營運重返高峰；目前大成鋼鋁捲板占營收約6成，不鏽鋼產品占4成。

美國鋁捲板市況轉好，大成鋼去年第四季營收164.19億元達全年高峰，季增約12.76%。去年受疫情影響，大成鋼2020年營收592.92億元，年減23.93%。營運方面，大成鋼去年第三季受業外影響，仍虧損，前三季每股淨損0.83元。

此外，大成鋼轉投資的大國鋼(8415)1月營收為12.74億元，為近七個月以來新高，月增9.67%，年減8.41%。

(時報資訊)